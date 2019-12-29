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تحت تهديد السلاح.. ضبط سائق لسرقته فتاتين بالإكراه في التجمع الأول

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:18 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على سائق سيارة تابعة لشركة نقل خاصة عبر تطبيق هاتف، ونجل شقيقه لسرقتهما فتاتين بالإكراه بمنطقة التجمع الأول تحت تهديد السلاح.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول، إخطارًا بتعرض فتاتين لمحاولة سرقة كرهًا عنهما، وإصابة إحداهن بجرح أثناء استقلالهما سيارة ملاكى تابعة لشركة خاصة، وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بتشكيل فريق بحث قاده المقدم تامر عبد الشافي، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ى.م" ٤٠ عام، سائق، ومقيم بالمرج ونجل شقيقه "م.أ" 18 عام، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطهما.

واعترف المتهمان بأنه أثناء استقلال الفتاتين ادعى السائق بعطل الإطار الخلفي فنزل وفتح الشنطة ليخرج منها أحد الأشخاص وتعديا عليهما باستخدام السلاح الأبيض، وطلب منهما الموبايلات والنقود ومتعلقاتهم وعند مقاومة إحداهن طعنها بسلاح أبيض "مطواة" أسفر عن حدوث نزيف وسيل من الدماء داخل السيارة فتخلصا منها وإلقائها مع الأخرى خارج السيارة.

وأفادا المجنى عليهما أنهما عقب طلبهما السيارة عبر الأبليكشن، وفور استقلالهما توقف السائق وفوجئنا بآخر، وأكدا أن السائق لم يسجل خوفًا من المسائلة القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.
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