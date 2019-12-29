أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأحد، بنبأ سقوط أربعة صواريخ على قاعدة تضم أمريكيين قرب بغداد.





وجاء ذلك عقب مقتل 15 مسلحا بينهم قياديون في كتائب حزب الله العراقي، مساء الأحد، في ضربات جوية أمريكية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا، وفق ما أفاد مسؤول في الحشد الشعبي.



