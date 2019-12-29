هيئة الرقابة النووية: شبكة الرصد لم ترصد أي تغيرات في المستوي الإشعاعي





أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، مساء اليوم الأحد، أن "شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر؛ لم ترصد أي تغيرات حتى تاريخه في المستويات الإشعاعية بأجواء المملكة العربية السعودية".





وقالت هيئة الرقابة النووية ، في بيان لها اليوم: إنها "تتابع الأوضاع البيئية، بسبب الزلزال الذي ضرب إيران يوم الجمعة الماضي، في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وبلغت قوته 5.1 درجة على مقياس رختر، وصُنف بأنه متوسط".





وأوضحت الهيئة، أنها تعمل ضمن تطوير جوانب الاستعداد الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية، على تطوير ومضاعفة عدد محطات الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر حتى تبلغ أكثر من 140 محطة، بجانب تحليل مستوى الجاهزية للمواجهة في حالة تفعيل خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية للجهات الحكومية الأعضاء في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.





وأضافت: "كذلك تطوير غرفة للطوارئ الإشعاعية مزودة بتقنيات محاكاة الظروف الإقليمية لانتقال السحابة الإشعاعية، وتساندها مقومات الذكاء الصناعي للإسهام في سرعة اتخاذ القرارات في حالة وقوع الحوادث النووية".





وأكدت الهيئة على تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في حماية الإنسان والبيئة، والتحكم بالممارسات الإشعاعية والنووية ومراقبتها في المملكة، وكذلك الإيفاء بالتزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقات الدولية.



