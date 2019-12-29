Advertisements
Advertisements
Advertisements

هيئة الرقابة النووية: شبكة الرصد لم ترصد أي تغيرات في المستوي الإشعاعي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، مساء اليوم الأحد، أن "شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر؛ لم ترصد أي تغيرات حتى تاريخه في المستويات الإشعاعية بأجواء المملكة العربية السعودية".

وقالت هيئة الرقابة النووية، في بيان لها اليوم: إنها "تتابع الأوضاع البيئية، بسبب الزلزال الذي ضرب إيران يوم الجمعة الماضي، في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد، وبلغت قوته 5.1 درجة على مقياس رختر، وصُنف بأنه متوسط".

وأوضحت الهيئة، أنها تعمل ضمن تطوير جوانب الاستعداد الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية، على تطوير ومضاعفة عدد محطات الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر حتى تبلغ أكثر من 140 محطة، بجانب تحليل مستوى الجاهزية للمواجهة في حالة تفعيل خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية للجهات الحكومية الأعضاء في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

وأضافت: "كذلك تطوير غرفة للطوارئ الإشعاعية مزودة بتقنيات محاكاة الظروف الإقليمية لانتقال السحابة الإشعاعية، وتساندها مقومات الذكاء الصناعي للإسهام في سرعة اتخاذ القرارات في حالة وقوع الحوادث النووية".

وأكدت الهيئة على تحقيق أهدافها الرئيسية المتمثلة في حماية الإنسان والبيئة، والتحكم بالممارسات الإشعاعية والنووية ومراقبتها في المملكة، وكذلك الإيفاء بالتزامات المملكة في المعاهدات والاتفاقات الدولية.

هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية
هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء في 13 مارس 2018، ومقرها في العاصمة الرياض.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم الأنشطة والممارسات والمرافق التي تنطوي على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإشعاعات المؤينة، ومراقبة وضمان الأمان والأمن والضمانات النووية لتلك الاستخدامات، وحماية الإنسان والبيئة من أي تعرض إشعاعي فعلي أو محتمل، بما في ذلك التعرض للإشعاعات الطبيعية، وتنفيذ التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة باختصاصها، وتتولى المهمات والاختصاصات الآتية:

1) وضع السياسات واللوائح التي تكفل الرقابة على الأنشطة والممارسات والمرافق.
2) وضع اللوائح الخاصة بالأمان والأمن والضمانات النووية، والتحقق من تطبيقها.
3) مراقبة تصدير واستيراد وتداول المواد النووية ومتعلقاتها والمواد المشعة.
4) وضع المتطلبات اللازمة للتأهب للطوارى النووية والإشعاعية.
5) الرقابة والتفتيش على الأنشطة والممارسات والمرافق التي تدخل في اختصاصها.
6) التوعية في شأن مخاطر الإشعاعات المؤينة.
7) التعاون مع الجهات الحكومية والهيئات المماثلة في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية فيما يتعلق باختصاصاتها.
8) تمثيل المملكة أمام الوكالة والمنظمات الدولية ذات الصلة بنشاطها.
9) أي مهمة أخرى ترى الهيئة ضرورتها لحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاع المؤين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

هيئة الرقابة النووية شبكة الرصد المستوي الإشعاعي

أخبار تهمك

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 5 ساعات

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ أقل من ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ يوم

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ ساعتين

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ يوم

live Ahly| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي watch

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

'المهندسين' تعقد ندوة بعنوان 'السلامة والصحة المهنية في المنشآت النووية والإشعاعية'

رئيس "المحطات النووية"يعلن حصول الهيئة على إعتماد موقع الضبعة

متحدث "الرقابة النووية" يوضح معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لقبول موقع الضبعة النووي

اجتماع رابع للجنة السعودية الفرنسية النووية المشتركةحول الطاقة الذرية

ماذا تعرف عن الهيئة القومية للرصد النووي والإشعاعي؟

اختتام ورشة عمل الأشعة المؤينة لحفظ المواد بهيئة الطاقة الذرية

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

10:08 م

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

06:28 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status