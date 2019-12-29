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القناة يستضيف كوكاكولا في مباراة هامة بالقسم الثاني

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:14 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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يحل فريق كوكاكولا ضيفا علي القناة في إطار الجولة العاشرة من دوري القسم الثاني (المجموعة الثانية) في الثانية والنصف من عصر الاثنين علي ملعب القناة القديم بالاسماعيلية.

ولعب القناة 9 مباريات فاز في 4 مباريات علي جمهورية شبين بهدف نظيف وعلي المريخ بهدف نظيف وعلي الزرقا بثلاثية وعلي النصر بهدفين لهدف وتعادل في 3 مع النجوم بدون أهداف ومع الداخلية بدون أهداف ومع سيراميكا بهدف لكل فريق وخسر لقائين أمام بتروجيت بهدفين دون رد وأمام الترسانة بهدف نظيف

بينما يحتل كوكاكولا المركز السادس برصيد 13 نقطة لعب 9 مباريات فاز في 3 مباريات علي النصر بهدف نظيف، وعلي المريخ بثلاثية مقابل هدفين، وعلي بتروجيت بهدف نظيف.

وتعادل في 4 لقاءات مع الزرقا بهدف لكل فريق، ومع شبين سلبيا، ومع الداخلية بهدفين لكل فريق، ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، وخسر في مباراتان من منتخب السويس بهدفين لهدف ومن النجوم برباعية نظيفة.

ويسعي القناة لخطف نقاط اللقاء القادمة لانفراده بالمركز الثاني والمزاحمة علي صدارة الترتيب مع سيراميكا في حال فقد سيراميكا اي نقاط المبارايات القادمة

بينما يريد كوكاكولا تعديل الأوضاع في ترتيب الجدول واستعادة الانتصارات والدخول في منافسة مع فرق المقدمة بقيادة ممدوح عبد الحي

ويغيب عن القناة، اللاعب أحمد مصطفي "لالا" بسبب إصابته في التدريبات الأخيرة.

وكان الفريق قد وجه الشكر لكل من شوقي فتحي ومحمد سعيد وقرر الاستغناء عنهما لعدم حاجة الفريق لهما خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن القناة يحتل وصافة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر سيراميكا برصيد 21 نقطة، فيما يحتل كوكاكولا المركز السادس برصيد 13 نقطة، بالتساوي مع الجمهورية والداخلية.


ترتيب المجموعة الثانية


1-سيراميكا 21 نقطة
2-القناة 15 نقطة
3-منتخب السويس 15 نقطة
4-جمهورية شبين 13 نقطة
5-الداخلية 13 نقطة
6-كوكاكولا 13 نقطة
7- النجوم 11نقطة
8-النصر 10 نقاط
9-بتروجيت 9 نقاط
10- الترسانة 9 نقاط
11-المريخ 6 نقاط
12-الزرقا 3 نقاط

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