Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحمد قاسم لـ"الفجر": عام 2020 سيكون علامة فارقة في مواجهة احتلال إيران للأحواز

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:07 م
Advertisements
أحمد قاسم
أحمد قاسم
عبدالمجيد حسن
Advertisements
قال أحمد قاسم نائب رئيس حركة رواد النهضة لتحرير الأحوز، إن عام 2020 سيكون علامة فارقة في مواجهة الاحتلال الفارسي للأحواز، مؤكدًا أن ‏هذا العام سيقدم النسخة الأفضل في تاريخ المقاومة الأحوازية منذ الاحتلال الإيراني في تاريخ ٢٠/أبريل/١٩٢٥م، والتي ستتضمن العديد من المفاجآت للعدو الإيراني وللعالم أجمع.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن‏ المقاومة الأحوازية المتمثلة بحركة رواد النهضة لتحرير الأحواز ستنتقم من إيران انتقامًا لا مثيل له وعصي على النسيان ولم يكن يومًا عاديًا، وهو ليس كباقي الانتقامات في ما خلفت أيام مسيرة الشعب الأحوازي المقاوم منذ ما يقارب قرن، مشيرًا إلى أنه المقاومة تحدت الصعاب وأزالوا العقبات لموازنة الرد في الخطاب العسكري في مواجهة طهران وأن عام ٢٠٢٠ سيكون عام عصي على النسيان في تاريخ إيران.

‏وتابع: "كما نري موقف بعض الفصائل مزدوج، تأييد ظاهرة الانتفاضة، وعمل دؤوب لإجهاضها سراً والثقة تهتز، أما هناك إيجابية باجتماعات مستمرة لفصائل العمل الوطني في الداخل الأحوازي، وإصرار على توحيد صفوف المقاومة تحت ، والدفع العمل الوطني إلى الأمام تحت مظلة حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز وذلك من السمعة الطيبة أو التدريب الخاص الذي يمكن أن تقدمه، بالاقتران مع عامل علاقاتها، كوسيلة لاجتذاب الثوار لتوحيد صفوف المقاومة لمواجهة مفتوحة مع إيران".

‏وواصل: "كما نحن في حركة رواد النهضة لتحرير الأحواز نعامل نظام ملالي إيران بنفس أسلوبه وليس فقط رداً على عنجهية النظام في مجتمعنا وحتى في ساحتنا السياسية وحوادث لم تتحول أكثر من ظواهر تكون فيها ردود أفعال أكبر من الفعل نفسه، الذي تعتبر في قاموس نيوتن الثالث؛ لكل فعل رد فعل، يساويه في الشدة، ويعاكسه في الاتجاه".






Advertisements

الكلمات المفتاحية

حركة رواد النهضة لتحرير الاحواز تحرير الاحواز اخبار ايران اخبار الاحواز احمد قاسم احتلال ايران للاحواز

أخبار تهمك

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ يوم

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ يوم

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ ساعة الا ربع

live Ahly| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي watch

منذ حوالي 5 ساعات

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

10:08 م

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

06:28 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status