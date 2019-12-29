الحمام يسعي لمواصلة الإنتصارات علي حساب المالية

يسعي نادي الحمام لمواصلة نتائجة الإيجابية تحت قيادة مجدي طلبة المدير الفني عندنا يواجه فريق مالية كفر الزيات، عصر الإثنين، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر للمجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني.



وتم تقديم المباراة 24 ساعة لتقام الأثنين بدلا من الثلاثاء بعد رفض أمن مرسي مطروح إقامة أي مباريات يوم الثلاثاء نظرا لإنشغال الأمن بتأمين أعياد رأس السنة.



ويحتل الحمام المركز السادس برصيد 14نقطة جمعهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين والخسارة في أربعة أحرز لاعبوة خلال ال10 مباريات 14 هدف عن طريق يايا كونية المحترف الإيفواري بالفريق، ومحمود أبو زيد، ووليد إبراهيم، وأحمد الدماطي، وشهاب محمد، ومحمود أبو جودة، ومحمود الزناتي، وكاستيلو ومني مرماة ب 15 هدف



ويقود الفريق جهاز فني مكون من: جمال حليو مشرف عام علي الكرة، وسيد زهران مدير الكرة، ومجدي طلبة مدير فني، وسمير سعد مدرب عام، ومحمود عز مدرب عام، وخميس رزق مدرب، وعاطف عيد مدرب حراس مرمي، و أحمد علي طبيب.



وتضم قائمة نادي الحمام هذا الموسم 26 لاعبا وهم : محمدفتحي السيد، وفرج شوقي، وإسلام الحريري، وعمر مرعي في مركز حراسة المرمي، وعمار شحاتة، ومحمود علاء أحمد، ومصطفي محمود عفروتو، ووليد إبراهيم أحمد، وأحمد السيد بطوط، ومحمد شعبان محمود، ومحمود زناتي رشيد، وأحمد سمير الفار، وشهاب محمد السيد، ويايا كونية، وضياء مسعود عبد العظيم، ومحمد إبراهيم العزب، ومهنا منصور سعد الله، ومحمد صلاح فتحي، ومحمود محمد أبوزيد، ومحمد بركات زويل، ومحمود محمد أبو جودة، والدسوقي مسعد زيان، وأحمد ماجد الدماطي، وسامح العزب الحصري، وعبد الرحمن عيد كاستيلو، ومحمد أحمد بكار.



ترتيب المجموعة الثالثة:



1- فاركو 22 نقطة

2- غزل المحلة 20 نقطة

3- الرجاء 16 نقطة

4- دمنهور 15 نقطة

5- ب. المحلة 15 نقطة

6- الحمام 14 نقطة

7- دكرنس 14 نقطة

8- أبو قير للأسمدة 1 3نقطة

9- المنصورة 13 نقطة

10- الأوليمبي 11 نقطة

11- مالية كفر الزيات 4 نقاط

12- بيلا 4 نقاط