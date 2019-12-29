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سمير فرج: مصر قادرة على حماية أمنها ومصالحها

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:05 م
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اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
أمنية فوزي
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قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إن مصر مستعدة وقادرة في حالة حرب الضرورة، لافتًا إلى أنه كان هناك رؤية استراتيجية مستقبلية للقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتجهيز الجيش المصري.

ولفت "فرج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، إلى أن الشرق الأوسط كان مصطلحًا قديمًا، وحل حاليًا مصطلح شرق المتوسط، مؤكدًا أن مصر استعدت جيدًا لحماية مصالحها في المنطقة.

وشدد على أن مصر قادرة على حماية أمنها ومصالحها، لافتًا إلى أن مصر دولة دفاعية وليست هجومية، موضحًا أن القائد العسكري لا يتخذ قرار الحرب إلا بعد دراسة جيدًا.
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