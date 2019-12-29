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"صُب فوديكا وتكيلا" أحدث مهرجانات حمو بيكا بمشاركه فرقته.. التفاصيل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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مهرجان صُب فوديكا وتكيلا
مهرجان "صُب فوديكا وتكيلا "
سعد نبيل
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طرح نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، بمشاركة فرقته، مهرجان شعبي جديد يحمل عنوان "صُب فوديكا وتكيلا"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية في الساعات الأولى من طرحه.

تفاصيل مهرجان "صُب فوديكا وتكيلا "

يقدم المهرجان كل من بيكا، ومودي أمين، وعلي قدورة، ونور التوت، وبيدو النجم، ومن كلمات إٍسلام المصري، ومن توزيع فيجو الدخلاوي، وتقول كلمات المهرجان: " رحبتين تنزل طازة طرقع ازازة بعد ازازة الشغلة جت على الفرازة، يالا كله برا يا حيلة، اوعلى تيجي معاك بهجوم تتكسر من اول يوم هتهب هنا ترجع مردوم".

جدير بالذكر أن حمو بيكا، ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في ازمته مع نقابه المهن الموسيقية، والتي تقع في منعه من احياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد ان اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.
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