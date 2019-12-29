كريم خميس أولي صفقات الرجاء المطروحي الشتوية رسميا





نجح نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق في إبرام أولي صفقات الفريق الشتوية حيث نجح في التعاقد مع لاعب وسط نادي الداخليه وكفر الشيخ السابق كريم خميس لمدة موسمين ونصف وجاء التوقيع الرسمى فى حضور مسئولي الرجاء ووكيل الاعب ميدو حماية.



يذكر ان نادي الرجاء قد نجح في الحصول 16نقطة بعد إنتهاء الجولة العاشرة لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني محتلا بهم المركز الثالث بعد فوز في4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 2.



نجح لاعبية في إحراز 13 هدف في الجولات العشرة ومني مرماة ب12 هدف .

ويتبقي له مباراة وحيدة في الدور الأول أمام المنصورة الخميس القادم.



وبرز أكثر من لاعب مع الرجاء حتي الان أبرزهم إبراهيم رخا، وحمبوزو، وأكثم سمير، وإسلام جمارك، وسعيد احمد



وكان قد تنازل الفريق المطروحي علي خدمات اللاعب إسلام جابر ظهر اليوم لصالح فريق الداخلية ليتبقي في قائمة الفريق 24 لاعب وهم :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي.