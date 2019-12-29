Advertisements
Advertisements
Advertisements

كريم خميس أولي صفقات الرجاء المطروحي الشتوية رسميا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:00 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد تيتو
Advertisements


نجح نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق في إبرام أولي صفقات الفريق الشتوية حيث نجح في التعاقد مع لاعب وسط نادي الداخليه وكفر الشيخ السابق كريم خميس لمدة موسمين ونصف وجاء التوقيع الرسمى فى حضور مسئولي الرجاء ووكيل الاعب ميدو حماية.

يذكر ان نادي الرجاء قد نجح في الحصول 16نقطة بعد إنتهاء الجولة العاشرة لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني محتلا بهم المركز الثالث بعد فوز في4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 2.

نجح لاعبية في إحراز 13 هدف في الجولات العشرة ومني مرماة ب12 هدف .
ويتبقي له مباراة وحيدة في الدور الأول أمام المنصورة الخميس القادم.

وبرز أكثر من لاعب مع الرجاء حتي الان أبرزهم إبراهيم رخا، وحمبوزو، وأكثم سمير، وإسلام جمارك، وسعيد احمد

وكان قد تنازل الفريق المطروحي علي خدمات اللاعب إسلام جابر ظهر اليوم لصالح فريق الداخلية ليتبقي في قائمة الفريق 24 لاعب وهم :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون "1-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر salah

منذ ساعتين

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ يوم

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ يوم

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ ساعتين

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ يوم

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 3 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ نصف ساعة

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ حوالي 3 ساعات

live Ahly| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي watch

منذ حوالي 3 ساعات

Watch salah| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

Watch salah| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

08:57 م

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

06:28 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status