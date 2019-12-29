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"السديس" يشيد بإحباط رئاسة أمن الدولة لعملية إرهابية وشيكة في مدينة الدمام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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الرئيس العام لشؤون الحرمين - الشيخ السديس
الرئيس العام لشؤون الحرمين - الشيخ السديس
الفجر السعودي
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أشاد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مساء اليوم الأحد، بإحباط رئاسة أمن الدولة لعملية إرهابية وشيكة في مدينة الدمام، التي أسفرت عن مقتل 2 من المطلوبين أمنياً والقبض على آخر.

وأكد الرئيس العام لشؤون الحرمين، على أن "العملية الأمنية تأتي امتداداً لجهود المملكة في دحر ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، التي تبغي بث الرعب والهلع في نفوس المسلمين وتهدد في أمنهم ودينهم وعقيدتهم؛ ولم تراعِ سماحة الشريعة الوسطية المعتدلة، التي شددت على عدم إزهاق النفس التي جعلها الله، من أجلّ النعم على الإنسان".

ونوّه الشيخ السديس، بيقظة رجال الأمن وتفانيهم في خدمة الدين والوطن وأبنائه وتأثيرهم البالغ في القضاء على الإرهابيين الهاربين في أوكارهم وإحباط المحاولات الإرهابية.

وقال: إن "من الواجب علينا كمسلمين موحدين أن نحاربهم بكل ما أوتينا من قوة في المجالات الثقافية والفكرية والإعلامية والعسكرية، وغيرها من المجالات التي من شأنها تشتيت فلولهم وتجفيف منابع فكرهم المنحل عن ثوابت ديننا الإسلامي التي اتخذته القيادة الحكيمة منهجًا؛ للتصدي للفكر الضال والتطرف".

ودعا الشيخ عبدالرحمن السديس، الله عز وجل أن يحفظ ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان من كل سوء ومكروه، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لخدمة هذا الوطن وأمنه وأمانه، وأن يديم على المملكة الأمن والأمان والرخاء والازدهار إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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الكلمات المفتاحية

مدينة الدمام عملية إرهابية السديس أمن الدولة

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