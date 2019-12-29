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التضامن: استقبلنا 360 ألف تظلم من تكافل وكرامة وأنجزنا 90% منهم
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:48 م
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أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إن تظلمات تكافل وكرامة مفتوحة بالفعل على بوابة وزارة التضامن الاجتماعي.
ولفت "العقبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، إلى أنهم خلال عام 2019، استقبلوا ما يقرب من 360 ألف تظلم، واستطاعوا إنجاز أكثر من 90% من هذه التظلمات، وتم الرد على أصحابها.
وأكد أنه يجب على المواطنين الذين ينقطع دعمهم من تكافل وكرامة أن يمدوا الوزارة بالأوراق اللازمة التي تثبت موقفهم.
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