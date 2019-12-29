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عاجل.. محمد منير يفاجئ جمهوره بهذا القرار فما السبب؟
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:44 م
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الفجر الفني
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فاجأ الكينج محمد منير جمهوره بخبر صادم وذلك حيث أغلى حفله الغنائي المقرر له في ليلة رأس السنة بإحدى الفنادق الكبرى بمنطقة القطامية في القاهرة.
وقال محمد منير في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" أن الحفل تم إلغاؤه بسبب إصابته بوعكة صحية مفاجئة جعلته غير قادر على الوقوف أمام جمهوره على المسرح للغناء.
وجاء في منشور الكينج محمد منير: "جمهوري الغالي والحبيب كنت على شوق أن ألتقى بكم لنحتفل كما تعودنا سويًا بالعام الجديد في حفل رأس السنة، ولكنها إرادة الله!!".
واستطرد محمد منير قائلًا: "ونظرًا لإصابتي بوعكة صحية فقد تقرر تأجيل الحفل، على وعد بتحديد موعد لحفل جديد في القريب العاجل، فور تماثلي للشفاء كل عام وأنتم بخير وفي أطيب حال".
صفحة محمد منير فيسبوك
ويعاني الفنان محمد منير من قصور في مفصل الحوض وهو ما يتسبب له في آلام بظهره والمنطقة الخاصة بالحوض بشكل كامل فيضطر للجلوس على "كرسي" للاستراحة قليلًا ثم الوقوف مجددًا لممارسة نشاطاته.
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