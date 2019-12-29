إقالة مدرب التعاون البرتغالي باولو سيرجيو

أعلن نادي التعاون السعودي لكرة القدم رسميا اليوم الأحد عن فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو المدير الفني للفريق بالتراضي.





وقدم مجلس إدارة النادي الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.





وأوضح التعاون ، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر" ، أن مجلس الإدارة كلف عبد الله عسيري بقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يساعده أمين عمر مدرب الناشئين.



