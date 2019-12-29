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إقالة مدرب التعاون البرتغالي باولو سيرجيو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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مدرب التعاون البرتغالي باولو سيرجيو
مدرب التعاون البرتغالي باولو سيرجيو
وكالات
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أعلن نادي التعاون السعودي لكرة القدم رسميا اليوم الأحد عن فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو المدير الفني للفريق بالتراضي.

وقدم مجلس إدارة النادي الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق متمنيا له التوفيق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح التعاون ، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع "تويتر" ، أن مجلس الإدارة كلف عبد الله عسيري بقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة على أن يساعده أمين عمر مدرب الناشئين.

وتمنى مجلس الإدارة التوفيق للفريق قبل مباراته المرتقبة أمام النصر يوم السبت المقبل على لقب كأس السوبر السعودي.
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الكلمات المفتاحية

مدرب التعاون البرتغالي باولو سيرجيو

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