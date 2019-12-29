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التضامن: تخصيص رقم 15044 لتلقي تظلمات المستبعدين من برنامج تكافل وكرامة
الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:39 م
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أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنهم خصصوا رقم 15044 لتلقي تظلمات المستبعدين من برنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن.
وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن ذلك جاء في إطار اجتماع اليوم بين وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الصحف والمواقع الإخبارية.
وأشار إلى أن وزيرة التضامن شرحت مجموعة من الملفات التي تشغل الوزارة خلال عام 2020، وأهمها كان استراتيجية الحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج الدعم النقدي؛ الضمان الاجتماعي، وتكافل وكرامة، وضمهم في برنامج واحد للدعم النقدي المشروط، لافتًا إلى أن المواطنين سيحصلون على كارت الخدمات المتكاملة، ويتواصلون مع الوزارة على الخط الساخن للوزارة.
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