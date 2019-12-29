التضامن: تخصيص رقم 15044 لتلقي تظلمات المستبعدين من برنامج تكافل وكرامة

قال الدكتور محمد العقبي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، إنهم خصصوا رقم 15044 لتلقي تظلمات المستبعدين من برنامج تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن.





وأضاف "العقبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية سارة حازم، عبر فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن ذلك جاء في إطار اجتماع اليوم بين وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلي الصحف والمواقع الإخبارية.



