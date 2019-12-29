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ليفربول ينهي عام 2019 بفوز ثمين على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:35 م
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز صعب على حساب فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون :-
وسجل اللاعب السنغالي ساديو ماني هدف فريق ليفربول الوحيد في المباراة قبل نهاية الشوط الأول، وسيطر الريدز على أحداث اللقاء في الشوط الثاني، ولكن كاد أن يعادل الولفز النتيجة في الدقيقة 93 عن طريق اداما تراوري.

وعزز فريق ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز بالأمس على فريق وست هام يونايتد بالأمس.

بينما يلتقي حاليا فريق مانشستر سيتي مع فريق شيفيلد يونايتد وذلك في إطار ختام الجولة العشرين من البريميرليج.

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الكلمات المفتاحية

رياضة الدوري الان الاخبار الرياضية اخبار الرياضة أداما تراوري

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