ليفربول ينهي عام 2019 بفوز ثمين على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوز صعب على حساب فريق ولفرهامبتون بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





أهداف مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون :-

وسجل اللاعب السنغالي ساديو ماني هدف فريق ليفربول الوحيد في المباراة قبل نهاية الشوط الأول، وسيطر الريدز على أحداث اللقاء في الشوط الثاني، ولكن كاد أن يعادل الولفز النتيجة في الدقيقة 93 عن طريق اداما تراوري.





وعزز فريق ليفربول صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 55 نقطة وبفارق 13 نقطة عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز بالأمس على فريق وست هام يونايتد بالأمس.





بينما يلتقي حاليا فريق مانشستر سيتي مع فريق شيفيلد يونايتد وذلك في إطار ختام الجولة العشرين من البريميرليج.



