المعاينة تؤكد ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران بمطعم بالمريوطية

كشفت معاينة رجال الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة أن ماس كهربائي السبب في إندلاع النيران بمطعم بمنطقة المريوطية.



وكانت سيطرت قوات الحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة على حريق شب بمطعم، بمنطقة المريوطية، نطاق قسم شرطة الهرم، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مطعم بمنطقة المريوطية، ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء.





وبالانتقال لمكان البلاغ تبين تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق قبل وصول القوات، وتمكنوا من إجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.