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رئيس غرفة شركات السياحة: سألتقي بالعناني اليوم لوضع خطة نهوض بالسياحة المصرية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:37 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، إنه سيلتقي مساء اليوم مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ورؤساء الغرف السياحية لبحث الخطط ووضع رؤية للنهوض بالقطاع السياحي فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن قرار دولة رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل المجموعة السياحية، على غرار المجموعة الاقتصادية، للنهوض بقطاع السياحة، لهو قرار يستحق الإشادة، وأكد أن القرار يعكس دعم الدولة القوى حاليًا للقطاع السياحي.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بفندق الماريوت للإعلان عن نتائج الجمعية العمومية للغرفة، أن المجموعة السياحية برئاسة رئيس الوزراء ستسهم فى حل العديد من المشكلات الناتجة عن تداخل الوزارات والجهات المعنية، معربًا عن تفاؤلة بالمرحلة القادمة للقطاع السياحي.
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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والآثار مصر غرفة شركات السياحة السياحة المصرية السياحة الإثار

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