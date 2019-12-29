الجمعيات الزراعية: السيسي انقذ الفلاح المصري بعد دمار 20 سنة



وأشار "الفيومي"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن الفلاح المصري تم تدميره على مدار العشرين عام الماضية، مضيفا: "لولا المشروعات الزراعية اللي لحقنا بها الرئيس السيسي كنا ضعنا".



وأضاف أن البذور التي توزعها وزارة الزراعة على الجمعيات الزراعية فاسدة، والرش الذي يتم توزيعه يحرق الزرع.



قال محمد الفيومي، رئيس جمعيات الجيزة الزراعية، إن مصر بلد زراعية، والبذور المصرية كانت أقوى بذور في العالم، معقبا: "البذور المصرية اتهربت، وبذرة القطن طويل التيلة راحت في داهية".