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الأشعة تكشف حجم إصابة عمر جابر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:36 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يجري عمر جابر مدافع فريق الكرة بنادي بيراميدز أشعة غدا الاثنين على ركبته بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة المصري بكأس الكونفدرالية.

وخرج عمر جابر مصابا في الشوط الثاني لمباراة المصري جرت بالإسكندرية في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أوضح الدكتور أيمن فريد طبيب نادي بيراميدز أن عمر جابر خرج من اللقاء بسبب تعرضه لكدمة في الركبة مشيرا إلى أن الإصابة ستوضح مدى الإصابة والعلاج الذي يحتاجه اللاعب في الفترة المقبلة.

وحقق بيراميدز فوزًا ثمينًا مساء اليوم الأحد على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".
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