أحمد موسى: الجرب يضرب تركيا وينتشر في أنحاء الدولة.. (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى إن مرض الجرب يضرب المدن التركية وينتشر في مختلف أنحاء الدولة، مشيرًا إلى أن صحف مصرية وعربية وتركية تحذر من انتشار الجرب في تركيا.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الجرب أنتشر من إسطنبول إلى انقره وأزمير خلال الساعات الماضية، معلقًا متهكمًا: "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مش فاضي يشوف صحة ومصالح الناس".



وأشار الإعلامي إلى أن الاقتصاد التركي يشهد انهيار كبير وبدأت الأوبئة تنتشر في كافة أنحاء البلاد ؛ لأن "أردوغان" حصل على أموال بلاده واصبح يمول بها الإرهابيين.



وأكمل ساخرًا: "الخليفة العثماني أردوغان مش فاضي لبلده بيحضر ليكون دولة خلافة في 2023 عشان ينشر الجرب في العالم الإسلامي".