مواجهات قوية للواسطى وسمسطا وناصر بني سويف بالقسم الثالث

تقام في الثانية والنصف من عصر الاثنين منافسات الجولة الثالثة عشر بختام الدور الاول بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر.



وتشهد مباريات الجولة منافسة كبيرة خاصة فى ظل صراع الواسطى وسمسطا ومطرطارس وغارب على الصعود وصراع أندية ببا وناصر بنى سويف وسنورس على الابتعاد عن منطقة قاع الجدول .



ومن المقرر أن يستضيف فريق مركز شباب سمسطا نظيره فريق عاملين غارب في مباراة قوية وصعبة على كلا الفريقان ، ويسعى سمسطا لإستمرار النتائج المميزة بالفترة الأخيرة فيما يسعى عاملين غارب لعودة الانتصارات، ويحتل سمسطا المركز الثانى برصيد 20 نقطة فيما يحتل عاملين غارب المركز السابع برصيد 15 نقطة .



ويقود الفريق جهاز فنى مكون من على حسن مديرا فنيا وعلى عبد العظيم مدربا عاما وهانى جمال مدربا لحراس المرمى ومجدى صلاح مديرا إداريا .



ويستضيف مركز شباب الفيوم شقيقه سنورس بديربي أبناء الفيوم لتحقيق نتيجة إيجابية ، ويحتل مركز شباب الفيوم المركز الخامس برصيد 16 نقطة فيما يحتل سنورس المركز العاشر برصيد 11 نقطة .



وبديربي بنى سويف يحل ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر ربيع ضيفا على شقيقه ببا الرياضى بقيادة سيد عطا بمباراة صعبة على الفريقان خاصة فى ظل سعي الفريقان للابتعاد عن منطقة الخطورة بجانب سعى أبناء ببا لعودة البسمة على وجوه جماهير الفريق ، ويحتل ناصر بنى سويف المركز الثانى عشر برصيد 9 نقاط فيما يحتل ببا الرياضى المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط .



كما تشهد الجولة ديربي فيومى اخر وذلك عندما يستضيف ابو كساة ضيفه مطرطارس بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب ابو كساة ، ويحتل ابو كساة المركز السادس برصيد 15 نقطة فيما يحتل مطرطارس المركز الثالث برصيد 18 نقطة .



ويحل اطسا ضيفا على رأس غارب بمباراة قوية ، ويحتل اطسا المركز التاسع برصيد 12 نقطة. فيما يحتل راس غارب المركز الرابع برصيد 17 نقطة .



ويحل الواسطى متصدر المجموعة بقيادة مديره الفنى أحمد الجيوشى ضيفا على مركز شباب طامية فى مباراة مهمة الفريقان خاصة لأبناء الواسطى الطامحين للإحتفاظ بالصدارة ، ويحتل الواسطى المركز الاول برصيد 22 نقطة فيما يحتل طامية المركز الثامن برصيد 15 نقطة .





ترتيب المجموعة الرابعة



1 - الواسطى 22 نقطة



2 - سمسطا 20 نقطة



3 - مطرطارس 18 نقطة



4 - راس غارب 17 نقطة



5 - شباب الفيوم 16نقطة



6 - ابو كساة 15 نقطة



7 - عاملين غارب 15 نقطة



8 - طامية 15 نقطة



9 - اطسا 12 نقطة



10 - سنورس 11 نقطة



11 - ابشواى 11 نقطة



12 - ناصر بنى سويف 9 نقاط



13 - ببا الرياضى 5 نقاط