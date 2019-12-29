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نجم المهرجانات أحمد فيلو: لا أعلم أن "ورحمه المكسيكي" افيه عمرو عبدالجليل.. وإعلان الفائزين في نجوم المهرجان قريبًا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:18 م
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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قال نجم المهرجانات الشعبية أحمد الفيلو، أنه لم يعلم أن مهرجانه الذي طرحه مؤخرًا بعنوان "ورحمة المكسيكي"، مقتبس من أفيه الفنان عمرو مع عبدالجليل، من فيله "كازبلانكا"، فضلًا عن عدم توقعه نجاح المهرجان بهذا الشكل.

واضاف "الفيلو"، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أنه يشارك في لجنه التحكيم لمسابقة "نجوم المهرجانات"، برعاية "100 نسخة"، للسنة الخامسه على التوالي، لافتًا إلى أن في بدايه العام المقبل سيتم الاعلان عن الفائزين، ومن المقرر أن يقام حفل اخر بمشاركتهم.

وتطرق نجم المهرجانات احمد الفيلو، في الحديث عن الجدل حول الغاء الحفلات لمؤدو المهرجانات الشعبية، مؤكد على ضرورة النظر في تلك الامر، والنظر إلى تاريخ فن المهرجانات السنين الماضية وستاكد الجميع أن هذا الفن ناجح واثبت وجود كبير في الشارع المصري، فضلًا عن التفرقة بين الجيد والسيئ وعدم التعميم بين الجميع.
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