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"الشغل معاه متعة".. هكذا علقت راندا البحيري على صورتها مع محمد عز

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:51 م
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راندا البحيري ومحمد عز
راندا البحيري ومحمد عز
هبة أحمد
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أعربت الفنانة راندا البحيري، عن سعادتها بالعمل مع الفنان محمد عز، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قامت راندا بنشر صورتين جديدتين لها من كواليس تصوير فيلم "باركود ٦١٥"، وعلقت على الصور قائلة: "أول صورتين ليا
من فيلم باركود ٦١٥، منتج فني محمد الشوبري تأليف محمود چامايكا، إخراج مينا سويحه، بطولة النجم اللي بجد، الأخلاق الحقيقية المحترم المتواضع اللي الشغل معاه متعه محمد عز".

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن شيق، الفيلم بطولة محمد عز، طارق صبري،راندا البحيري،أحمد عزمي، إبرام سمير، سامية طرابلسي، هاجر الشرنوبي، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، سيناريو وإخراج مينا سويحة.

وفي سياق آخر تُشارك راندا حاليًا في مسلسل" الأخ الكبير"، والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة ذات الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي، والمسلسل بطولة محمد رجب، هبة مجدي، عبير صبري، دينا فؤاد، أشرف زكي، محمد عز، محمود حجازي، هاجر أحمد ، رندا البحيري، أحمد حلاوة.
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