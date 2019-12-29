البيت الأبيض: الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراء بشأن أي تجربة صاروخية لكوريا الشمالية





مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض،

أوبراين





قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض روبرت أوبراين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستصاب بخيبة أمل شديدة، إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخ طويل المدى أو نووي، وستتخذ الإجراء المناسب كقوة عسكرية واقتصادية رائدة".وذكرفي مقابلة، أن "لدى واشنطن العديد من الأدوات في مجموعة أدواتها؛ للرد على أي اختبار من هذا القبيل".وأضاف، إننا سنحتفظ بحكم لكن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات كما نفعل في هذه المواقف، إذا اتبع كيم هذا النهج، فسوف نشعر بخيبة أمل غير عادية وسنظهر هذه الخيبة".وطلبت كوريا الشمالية من واشنطن تقديم مبادرة جديدة لتسوية الخلافات حول برنامج الأسلحة النووية لبيونج يانج، وحذر واشنطن هذا الشهر من أن الفشل في تلبية توقعاتها قد يؤدي إلى "هدية عيد الميلاد" غير المرغوب فيها.وقال القادة العسكريون الأمريكيون، إن الخطوة الكورية الشمالية قد تتضمن اختبار صاروخ بعيد المدى، وهو شيء أوقفته كوريا الشمالية، إلى جانب تجارب القنابل النووية، منذ عام 2017.وأفاد أوبراين، بأن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لديهما قنوات اتصال مفتوحة، لكنهما لم يفصلا، وإن واشنطن تأمل في أن يحترم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، التزاماته بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأوضح أوبراين، إن الولايات المتحدة لا تزال القوة العسكرية الرائدة في العالم ولديها قوة اقتصادية هائلة، مضيفاً أن "هناك الكثير من الضغوط، التي يمكن أن نمارسها".وقال، إن كوريا الشمالية هددت بمفاجأة عيد الميلاد، على الرغم من حقيقة أن ترامب وكيم قد انخرطا في الدبلوماسية الشخصية على مر السنين ولهما علاقة شخصية جيدة.وقالت وكالة الأنباء الحكومية، في وقت سابق من اليوم، إن "كيم عقد اجتماعاً لكبار مسؤولي الحزب الحاكم يوم السبت الماضي؛ لمناقشة المسائل السياسية الهامة قبل الموعد النهائي الذي حدده للولايات المتحدة في نهاية العام".وقال السناتور بن كاردان، وهو ديموقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن الاجتماعات بين الزعيمين أنتجت "القليل جدًا" بشأن نزع السلاح النووي.