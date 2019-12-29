Advertisements
Advertisements
Advertisements

على طريقة رمضان صبحي وحازم إمام.. أزمة نارية تضرب مباراة القمة مواليد 99 (فيديو)

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:42 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

 

نجح فريق الأهلي لكرة القدم مواليد 99، في تحقيق فوز ثمين على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في قمة مباريات الناشئين .

 

وشهد اللقاء أزمة قوية قبل نهاية اللقاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي بـ "مدينة نصر" ضمن الجولة ١٩ من بطولة دوري الجمهورية للشباب.

 

وأشتعلت الأزمة داخل الملعب بين لاعبي الفريقين ، بعدما قام لاعب الأهلي محمد فخري، بالوقوف على الكرة في الدقيقة 91 ، على طريقة نجم الفريق الأول للأهلي رمضان صبحي، الأمر الذي أغضب لاعبي الزمالك لتتوقف المباراة بعد اشتباك اللاعبين.

 

وكان رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، قام بالوقوف على الكرة مرتين خلال مباراتي القمة أمام الزمالك سواء في مسابقة الدوري بموسم (2014 - 2015) بجانب لقاء السوبر المصري والتي أقيمت في الإمارات على ملعب "هزاع بن زايد.

 

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة محتلًا صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 32 نقطة في المركز السادس.

Advertisements

أخبار تهمك

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ يوم

live Ahly| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي watch

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ ساعة و نصف

Watch salah| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت لايف

منذ ساعة و 9 دقيقة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

منذ أقل من نصف ساعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثالثة

منذ أقل من ساعة

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ ساعة و 26 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ يوم

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول "الشوط الثاني"

منذ أقل من نصف ساعة

لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون LIVE | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر رابط HQ

منذ ساعة و 27 دقيقة

الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون "1-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر salah

منذ نصف ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ يوم
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:55 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

Watch salah| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت لايف

06:46 م

لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون LIVE | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر رابط HQ

06:28 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول "الشوط الثاني"

07:30 م

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

06:25 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status