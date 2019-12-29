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"23 حالة وفاة".. محافظ دمياط يكشف تطورات حادث أتوبيس الاستثمار

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:37 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشفت منال عوض، محافظ دمياط، عن تفاصيل الحادث المؤسف لأتوبيس الاستثمار، الذي وقع أمس بطريق دمياط - بورسعيد، قائلة: "هذا الحادث أدى لـ23 حالة وفاة، و6 مصابين حالتهم مستقرة إلى حد ما، وسيتم إجراء لبعضهم بعض العمليات في العظام، والبعض يعاني من نزيف في المخ، وبعضهم لديه كسور في العظام والقدم".

وتابعت "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن جميع المصابين والمتوفين مؤمن عليهم في الشركة التي يعملون بها، وتم صرف مبالغ مالية للمتوفيين والمصابين على حد سواء.

وزارت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، بورسعيد، حيث كان في استقبالها اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم، وذلك للوقوف على تداعيات الحادث المؤسف لأتوبيس الاستثمار، الذي وقع أمس بطريق دمياط - بورسعيد، وأسفر عن مصرع 23 شخصا وإصابة 7 آخرين.

وزار المحافظان، مستشفيات السلام والتضامن والزهور، وتواصلا مع أفراد الطاقم الطبي والمصابين، كما اطمئنت منال عوض من الدكتور محمود طلحة مدير مديرية الصحة بدمياط - والذي تم تكليفه بالتوجه إلى تلك المستشفيات فور وقوع الحادث - على حالتهم الصحية، بعد عمل كافة الإجراءات الطبية اللازمة لهم، كما تواصلت أيضًا مع أسر المصابين وأكدت لهم بأنه سيتم توفير كافه سبل الرعاية الكاملة لذويهم.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه تم التنسيق مع محافظة بورسعيد منذ الأمس، لمتابعة عملية نقل جثامين المتوفين وكذلك المصابين إلى المستشفيات، مؤكدة أيضًا توفير أعلى الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة والعناية الفائقة للمصابين بمستشفيات بورسعيد والتي تُدار وفقا لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتقدمت محافظ دمياط بالعزاء لأسر المتوفين داعية المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، كما وجهت مدير مديرية الصحة بدمياط بمتابعة تطورات الحالة الصحية للحالات لحين امتثالهم الشفاء.
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