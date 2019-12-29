كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول "الشوط الثاني"

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري، على ملعب “أنفيلد”، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Liverpool ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة جول Wolves KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، في قمة منافسات الجولة العشرون من الدوريالإنجليزي، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية.

بث مباشر لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون كول كورة COOLKORA

يسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب المجموعة، عن طريق تحقيق الفوز على وولفرهامبتون Liverpool vs Wolves ONLINE.

يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون

نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.







