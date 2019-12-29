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يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب ملعب "أنفيلد"، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.
يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد وولفرهامبتون، عبر قناة beIN SPORTS HD 2.
ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد وولفرهامبتون، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.
كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، Liverpool vs Wolves .
كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز على وولفرهامبتون Liverpool vs Wolves.
كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون Liverpool، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبيرتو فيرمينو Salah LIVE.


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