"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

أثارت صورة لينا الفيشاوي، غضب الملايين عبر السوشيال ميديا، والتي فاجأت بها الجميع صباح اليوم عبر حسابها بموقع "إنستجرام".



وحرصت الإعلامية الكوتية مي العيدان، التعليق على صورة لينا أحمد الفيشاوي، التي أشعلت السوشيال ميديا.



مي العيدان تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية



وقامت مي العيدان، بإعادة نشر صورة لينا الفيشاوي، عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت على الصورة قائلة " صورة عارية تنشرها لينا بنت أحمد الفيشاوي هذه نتيجة انحلال الأخلاق وقلة التربية والتفكك الأسري".



لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة مثيرة



وأضافت "لا الأب فاضي لها ولا أمها كل واحد تزوج وتركوها وراءهم .. مأساة ".



وكان شن رواد موقع التواصل الاجتماعي هجوما شرس على لينا أحمد الفيشاوي، حيث أنها تحدثت في الصورة عن الحرية، وأن من وجهة نظهرها يعتبر ذلك هي الحرية.