Advertisements
Advertisements
Advertisements

"قلة التربية".. إعلامية شهيرة تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:37 م
Advertisements
لينا احمد الفيشاوي
لينا احمد الفيشاوي
أماني سلام
Advertisements
أثارت صورة لينا الفيشاوي، غضب الملايين عبر السوشيال ميديا، والتي فاجأت بها الجميع صباح اليوم عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وحرصت الإعلامية الكوتية مي العيدان، التعليق على صورة لينا أحمد الفيشاوي، التي أشعلت السوشيال ميديا.

مي العيدان تهاجم لينا أحمد الفيشاوي بعد صورتها العارية

وقامت مي العيدان، بإعادة نشر صورة لينا الفيشاوي، عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت على الصورة قائلة " صورة عارية تنشرها لينا بنت أحمد الفيشاوي هذه نتيجة انحلال الأخلاق وقلة التربية والتفكك الأسري".

لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة مثيرة

وأضافت "لا الأب فاضي لها ولا أمها كل واحد تزوج وتركوها وراءهم .. مأساة ".

وكان شن رواد موقع التواصل الاجتماعي هجوما شرس على لينا أحمد الفيشاوي، حيث أنها تحدثت في الصورة عن الحرية، وأن من وجهة نظهرها يعتبر ذلك هي الحرية.
Advertisements

أخبار تهمك

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ يوم

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ أقل من ساعتين

live Ahly| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي watch

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

Watch salah| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ يوم

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ يوم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ أقل من نصف ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون "1-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر salah

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:10 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

Watch salah| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

04:14 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

08:57 م

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

06:28 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status