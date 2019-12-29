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«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول NOW جول SALA

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:25 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر ليفربول KORA GOAL يلا شوت بورنموث بث مباشر مباراة ليفربول ضد والفرهامبتون kora star في مباراة نارية بين فريق ليفربول ونظيره والفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.
موعد مباراة ليفربول ضد والفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:-
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد والفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا.
بث مباشر مباراة ليفربول ضد والفرهامبتون في الدوري الإنجليزي:-
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد والفرهامبتون على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد والفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش ليفربول ضد واتفورد، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ليفربول ضد والفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، يلا شوت Yalla Shootمباراة ليفربول ضد والفرهامبتون، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE، مشاهدة مباراة ليفربول ضد والفرهامبتون بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر ليفربول يلا شووت كورة أونلاين.
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