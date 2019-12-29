محمد على رزق يزور المعهد القومي للأورام 777 لدعم مريضات سرطان الثدي (صور)

زار الفنان محمد على رزق، اليوم، مستشفى سرطان الثدي التابع للمعهد القومي للأورام ٧٧٧، وقام بعمل جولة تفقدية داخل المستشفى واشاد بمستوى الخدمة الطبية المقدمة والتعامل الانساني الراقي من قبل الأطباء وفريق التمريض.

واضاف أن المستشفى تنسف الصورة الذهنية المأخوذة عن اى مستشفى حكومى وأنها لا تقل فى المستوى عن بعض المستشفيات الخاصة وأنه سعيد بوجود هذا الصرح الطبى القومى الكبير ويتمنى تعميمه فى كل محافظات مصر للقضاء نهائيا على مرض السرطان، ودعى كل محبى الخير لدعم المعهد القومي الذى يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الاعمار فى جميع المحافظات، ووعد بالزيارة فى القريب العاجل مرة أخرى.