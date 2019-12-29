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قتلى وجرحى في قصف أمريكي على مقر لميليشيا كتائب حزب الله العراقي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:11 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أسفرت عملية شن طائرات مسيرة أمريكية، اليوم الأحد، ضربات على مقار ميليشيات الحشد الشعبي في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، عن وقوع القتلى وإصابة الآخرين.


وقصفت القوات الأمريكية، اليوم الأحد، المقر الرئيسي لميليشيا كتائب حزب الله التابعة للحشد الشعبي، في مدينة القائم على الحدود مع العراق.

وأعلنت حالة استنفار قصوى في جميع القواعد الأمريكية في العراق.

وكان الجيش العراقي قد أعلن، الجمعة، أن صواريخ سقطت داخل قاعدة "كي وان" التي تضم قوات عسكرية قرب كركوك.

وقاعدة "كي وان" هي قاعدة عسكرية سابقة للقوات الجوية العراقية تقع في كركوك وأصبحت قاعدة للبيشمركة (القوات الكردية) بعد سقوط الموصل في عام 2014 بيد داعش.

وتمكنت القوات العراقية من استعادتها في أكتوبر2017 بعد دخول القوات العراقية إلى كركوك وانسحاب البيشمركة.

وفي نوفمبر الماضي أعلن الجيش العراقي سقوط 17 صاروخاً قرب قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في شمال البلاد، مشيراً إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار كبيرة.



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مليشيات مقر كتائب حزب الله قصف قتلى جرحى اليكي القوات الأمريكية العراق

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