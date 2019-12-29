رمضان عبدالمعز يكشف عن دعاء العام الميلادي المجيد (فيديو)

كشف الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، عن دعاء العام الميلادي المجيد.



وقال الداعية الإسلامية،: "اللهم ربنا، علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وأسلك فلا تردنا، اختم لنا هذا العام بالخير والبركة، وأهل علينا العام الجديد بالخير واليمن والبركة، وأجعل أوله صلاحًا وأوسطه نجاحًا، وآخره فلاحًا، إنه لا يقدر على ذلك غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، نسألك علمًا نافعًا ويقينًا صادقًا، وعملًا صالحًا متقبلًا ورزقًا واسعًا".



وتابع: "يا رب نسألك السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، ونسألك بالخير لمصرنا ولبلادنا، ونسألك الخير لشعوبنا ولأوطاننا، ونسألك الخير لأمتنا، اللهم لا تحرمنا بالخير، وصب علينا الخير صبًا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا، وآخرتنا "

