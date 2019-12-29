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وكيل البرلمان: توصيات جلسات حوار "مستقبل وطن" ستعرض على البرلمان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:12 م
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جانب من الحوار
جانب من الحوار
إسلام شعراوي - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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وجه السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب، الشكر لكل المشاركين في جلسة الحوار التي نظمها حزب مستقبل وطن، اليوم، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حين قام بدعوة الأحزاب لعقد سلسلة حوارات بمختلف القضايا التي يشهدها الرأي العام، والتي تستهدف خلق الرؤى المتعددة، لما ينعكس ذلك بأثاره الإيجابية على مرحلة بناء الوطن.

 

وأضاف خلال الجلسة الثالثة للحوار الوطنى للأحزاب السياسية، والذي ينظمه حزب مستقبل وطن، بمقر الحزب بالتجمع الخامس، أن استكمال الاستحقاقات الدستورية خطوة هامة في مسيرة الإصلاح السياسي بمصر، مؤكدا أنه لا يستطيع حزب بعينه أن يقود الحياة السياسية في مصر لذلك حرص حزب مستقبل وطن لعقد جلسات حوارية ونقاشية لسماع الرأي والرأي الأخر.

 

وأكد وكيل المجلس، أن توصيات جلسات الحوار الوطني التي ينظمها حزب مستقبل وطن ستأخذ بعين الاعتبار وسيتم عرضها على البرلمان كجزء من عملية الاصلاح السياسي لبناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة.


 وتم توجيه الدعوة الي أحزاب " المحافظين،و الإصلاح والتنمية، والعدل، المصري الديمقراطي، والغد، والشعب الجمهوري، والوفد ، والتجمع، والمؤتمر " وذلك لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها فيما يخص مجلس النواب و مجلس الشيوخ و المجالس الشعبية المحلية، وتفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية.

 

ومن أبرز الحضور، المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، و عصام هلال أمين تنظيم الحزب، والدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس الحزب، ورئيس ائتلاف دعم مصر.

 

كما حضر كل من السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والنائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، ومحمد أنوب السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعبد المنعم امام، رئيس حزب العدل، وفريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطي، ومحمد أمين نائب رئيس حزب المحافظين ، وأحمد مقلد ممثلا عن حزب المؤتمر، مارسيل سمير ممثل حزب التجمع، والمهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وعادل عصمت المتحدث الإعلامي باسم الغد، والدكتور أيمن حسن نائب رئيس حزب الغد.

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