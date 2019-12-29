"التضامن": اطلاق برنامج "وعي" من أهم خططنا في 2020



وأشار "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن البرنامج يعمل على ترسيخ 12 صفة إيجابية، تتعلق بحياة المواطنين، من خلال أنشطة توعوية، وسيتم استهداف كافة النوافذ التي يمكن من خلالها التوصل إلى المواطنين في محافظات قرى وربوع مصر.



وعن مبادرة "حياة كريمة"، أوضح أن عدة وزارات تشاارك في المبادرة، وتم تفعيل العمل في 143 قرية على مستوى عدة محافظات، وتلك القرى معدل الفقر بها يزيد عن 70%.



قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن استعرضت اليوم أهم الخطط التي ستعمل الوزارة على تنفيذها خلال 2020، ومن ضمن تلك الخطط إطلاق برنامج "وعي".