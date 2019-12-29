Advertisements
Advertisements
Advertisements

"التضامن": اطلاق برنامج "وعي" من أهم خططنا في 2020

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:15 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن، إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن استعرضت اليوم أهم الخطط التي ستعمل الوزارة على تنفيذها خلال 2020، ومن ضمن تلك الخطط إطلاق برنامج "وعي".

وأشار "العقبي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأحد، إلى أن البرنامج يعمل على ترسيخ 12 صفة إيجابية، تتعلق بحياة المواطنين، من خلال أنشطة توعوية، وسيتم استهداف كافة النوافذ التي يمكن من خلالها التوصل إلى المواطنين في محافظات قرى وربوع مصر.

وعن مبادرة "حياة كريمة"، أوضح أن عدة وزارات تشاارك في المبادرة، وتم تفعيل العمل في 143 قرية على مستوى عدة محافظات، وتلك القرى معدل الفقر بها يزيد عن 70%.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول "الشوط الثاني"

منذ أقل من نصف ساعة

رابط «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY ماتش ليفربول YALLA SHOOT PLUS

منذ يوم

مشاهدة مباراة تشيلسي وآرسنال بث مباشر اليوم 29 / 12 / 2019 في الدوري الإنجليزي arsenal vs chelsea live

منذ حوالي 5 ساعات

الشوط الثاني.. «اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون "1-0"بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت رابط مباشر salah

منذ نصف ساعة

لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون LIVE | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر رابط HQ

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ ساعة و نصف

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثالثة

منذ أقل من ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول رابط LIVER NOW

منذ أقل من نصف ساعة

Watch salah| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت لايف

منذ ساعة و 9 دقيقة

live Ahly| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع في الدوري الانجليزي watch

منذ أقل من ساعتين

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ ساعة

«يلا شوت time المفتوحة» بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وبلاتينيوم مجانًا| نتيجة مباراة الأهلي اليوم| Ahly online

منذ يوم

يلا شوت LIVERBOOL الشوط الأول مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر حصري كورة ماتش Yalla shoot جووول SALAH

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:55 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

Watch salah| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت لايف

06:46 م

لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون LIVE | مباراة ليفربول اليوم بث مباشر رابط HQ

06:28 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول "الشوط الثاني"

07:30 م

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

06:25 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار لم تنشر فى مصر 2019

DMCA.com Protection Status