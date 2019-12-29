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ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثالثة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:07 م
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الاهلي
الاهلي
علاء خليف
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أسدل الستار أمس السبت، على منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي، والتي شهدت تعادل الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي 1-1 بالمجموعة الأولي، بينما فاز النادي الأهلي الممثل الثاني لمصر بالبطولة على فريق بلاتينيوم ستارز بنتيجة 2-0 بالمجموعة الثانية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" نتائج مباريات الجولة الثالثة وترتيب المجموعات الأربعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا:

– المجموعة الأولي:
حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراتي المجموعة الأولي، حيث تعادل أول أغسطس الأنجولي مع فريق مازيمبي الكونغولي في المباراة التي جمعتهما بـ"أنجولا"، كما تعادل فريق الزمالك مع زيسكو يونايتد في زامبيا.

1- مازيمبي (الكونغو) – 7 نقاط
2- الزمالك (مصر) – 4 نقاط
3- زيسكو يونايتد (زامبيا) – 2 نقطة
4- أول أغسطس (أنجولا) – 2 نقطة

– المجموعة الثانية:
نجح فريق الأهلي في انتزاع فوزًا ثمينًا من فريق بلاتينيوم ستارز بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ستاد "السلام" بالقاهرة، كما خطف فريق الهلال السوداني بقيادة مدربه المصري حمادة صدقي فوزًا هامًا من فريق النجم الساحلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في تونس.

1- النجم الساحلي (تونس) – 6 نقاط
2- الأهلي (مصر) – 6 نقاط
3- الهلال (السودان) – 6 نقاط
4- بلاتينيوم ستارز (زيمبابوي) - بدون نقاط

– المجموعة الثالثة:
اكتسح فريق الوداد المغربي نظيره بترو أتليتكو بنتيجة 4-1 بالمباراة التي جمعتهمابالمغرب، بينما عاد فريق ماميلودي صنداونز بفوز ثمين من ملعب اتحاد الجزائر بهدف دون رد.

1- صن داونز (جنوب إفريقيا) – 7 نقاط
2- الوداد (المغرب) – 5 نقاط
3- اتحاد الجزائر (الجزائر) – 2 نقطة
4- بترو أتليتكو (أنجولا) – 1 نقطة

– المجموعة الرابعة:
تغلب فريق الرجاء المغربي على نظيره شبيبة القبائل بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بالمغرب، بينما تعادل فريق الترجي التونسي سلبيًا مع فيتا كلوب في المباراة التي أقيمت بينهما في تونس.
1- الترجي (تونس) – 7 نقاط
2- الرجاء البيضاوي (المغرب) – 6 نقاط
3- شبيبة القبائل (الجزائر) – 3 نقاط
4- فيتا كلوب (الكونغو) – 1 نقطة

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