مسؤول أمريكي: زعيم كوريا الشمالية قد يعيد التفكير في "هدية الكريسماس" لترامب

وأعلن الرئيس الامريكى دونالد ترامب أن بلاده ستتعامل معها بنجاح كبير، وسط تسريبات عن نية كوريا الشمالية اختبار صاروخ بعيد المدى، وفقًا لوكالة رويترز.

وصرح ترامب للصحفيين في منتجع بولاية فلوريدا سنعرف ما هي هذه المفاجأة، وأضاف سنرى ما يحدث.

وقال ساخرا ربما تكون هدية لطيفة، ومضى يقول ربما ستكون الهدية التي سيرسلها لي باقة زهور وليس تجربة صاروخية.

ومن ناحية أخرى، حثت الصين، أهم داعم لكوريا الشمالية، واشنطن على أن تتخذ ”خطوات ملموسة“ في أسرع وقت ممكن لتنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها خلال قمة العام الماضي بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة.





وأجرت كوريا الشمالية مرارا اختبارات لصواريخ قصيرة المدى هذا العام ونفذت هذا الشهر ما بدى أنه اختبار محركات في منشأة للتجارب الصاروخية قال مسؤولون أمريكيون إن كيم وعد ترامب بأنه سيغلقها.





وقالت بيونجيانج إن الاختبارات تهدف إلى ”كبح التهديد النووي للولايات المتحدة والتغلب عليه“.











