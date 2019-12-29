هل سيتمكن هالاند من المشاركة ضد باريس سان جيرمان ؟

خطف نادي بوروسيا دورتموند موهبة فريق ريد بول سالزبورج النمساوي إيرلنج هالاند من أنياب كبار أوروبا، لينضم اللاعب لأسود الفيستفاليا رسمياً في فترة الإنتقالات الشتوية.





وقامت إدارة دورتموند بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدر بحوالي 30 مليون يورو، بعقد يمتد لأربعة أعوام ونصف.





وتفوق دورتموند على كبار الأندية الأوروبية، يوفنتوس ومانشستر يونايتد وبرشلونة وبايرن ميونخ ولايبزج، لينتهي الجدل رسمياً على موهبة من أبرز مواهب أوروبا في الوقت الحالي.





وسيتمكن هالاند من خوض غمار بطولة دوري أبطال أوروبا مع دورتموند، رغم خوضه دور المجموعات مع ناديه السابق ريد بول سالزبورج.





ويحق لأي ناد مشارك في دوري الابطال، التوقيع مع ثلاثة لاعبين بحد أقصى، ممن شاركوا مع أندية أخرى في البطولة وفقاً لقوانين الإتحاد الأوروبي الجديدة، وبذلك سيتمكن هالاند من المشاركة في مباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الـ 16 في فبراير المقبل.



