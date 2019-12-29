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السفير الأردني: لدينا مليون عامل مصري نعتبرهم جزء لا يتجزأ منا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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سفير الأردن بالقاهرة
سفير الأردن بالقاهرة
هدى عبدالرازق
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قال علي العايد، سفير الأردن بالقاهرة، إن هناك حرصا كبيرا من قيادتي مصر والأردن على تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث هناك توحد في الرؤى بين الزعيمين في القضايا المختلفة، وتفاهم بينهما.

وأشار "العايد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن كل ما يجري في الدول العربية هو محط اهتمام القيادتين، وهناك تنسيق بين مصر والأردن بشأن القضية الفلسطينية، فهي تعتبر القضية الأهم للدولتين.

ولفت، إلى أن هناك نحو مليون عامل مصري يعملون في الأردن في مجالات الإنشاءات، والزراعة، والخدمات، مضيفا أن العامل المصري وجوده في الأردن قديم، ويمثل مصر تمثيل مشرف، معلقا: "نعتبرهم جزء لا يتجزء منا".
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