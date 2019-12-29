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بيراميدز يفقد جهود أحمد منصور أمام المصري

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:56 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يغيب أحمد أيمن منصور مدافع فريق نادي بيراميدز عن مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام المصري.

ويحل المصري ضيفا على بيراميدز يوم ١٢ يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحصل أحمد أيمن على بطاقة صفراء في الشوط الأول من مباراة الجولة الثالثة أمام المصري باستاد الإسكندرية ليتأكد غيابه عن لقاء الجولة الرابعة.
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