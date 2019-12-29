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رمضان عبدالمعز: هذه الآية القرآنية تحل مشاكل الكثير من الناس

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:52 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الكثير من الناس يتمنون ما مع غيرهم، إلا ما رحم ربي، ولكن الله نفى عن القيام بهذا الأمر في قوله تعالى: "وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ".

وتابع "عبد المعز"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء الأحد، أن اتباع هذه الآية من شأنه أن يحل الكثير من المشاكل والأزمات لدى الناس، معقبًا: "يا أخي أطلب من ربنا، هو حد قالك باب ربنا اتقفل لا سمح الله، عليك باللجوء إلى الله عز وجل".

ولفت إلى أن الله عز وجل يستجيب لدعوة المضطر، وهذا واضح في قوله تعالي: " أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ "
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