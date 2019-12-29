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بعد صورتها عارية.. لينا الفيشاوي تتصدر تريند جوجل

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:54 م
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لينا احمد الفيشاوي
لينا احمد الفيشاوي
أماني سلام
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تصدرت لينا أحمد الفيشاوي، قائمة مؤشرات البحث بجوجل وذلك بعدما أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا، بنشرها صورة لها شبه عارية، مما جعل الجمهور يتساءل عن والدها الفنان أحمد الفيشاوي، كيف يسمح لها بهذا الظهور.

وظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في الصورة شبه عارية من الأعلى، لكنها أخفت صدرها بشعرها، في حين تركت تعليقًا يعبر عن رغبتها في العيش بحرية وبدون قيود، مما زاد غضب الجمهور المصري.

يشار إلي أن كانت منذ عدة أشهر أصدرت محكمة أسرة الخليفة إلغاء قرار منع لينا من السفر وتراقب الوصول والذي سبق صدوره لصالح أحمد الفيشاوى بمنع نجلته من السفر.

لينا هي الابنة الوحيدة لأحمد الفيشاوي، والتي انجبها من الأعلامية هند الحناوي، وهما بينهم خلافات منذ عدة سنوات، حيث أن في البداية كان رفض الفيشاوي الاعتراف بنجلته لينا، إلي إن قامت والدتها برفع قضيه ضده لإثبات النسب.
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