مان يونايتد ضد بيرنلي 2-0 في الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





مان يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي





مان يونايتد ضد بيرنلي، تغلب فريق مانشستر يونايتد على مضيفه بيرنلي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس السبت، على ملعب "تيرف مور"، في إطار منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.





ملخص مباراة مان يونايتد ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وافتتح مان يونايتد التسجيل في الدقيقة 44 عن طريق مهاجم الفريق أنتوني مارسيال بعد عرضية أرضية مُتقنة ليضعها مارسيال على على يسار الحارس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1 للشياطين الحمر.





وفي الشوط الثاني، أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع بعدما انفرد بالمرمى ووضعها في الشباك الخالية، لينتهي اللقاء بنتيجة 0/2 لفريق مان يونايتد.





وبهذه النتيجة، رفع مان يونايتد رصيده إلى النقطة 31 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد بيرنلي عن النقطة 24 في المركز الثالث عشر.





وبدأ مان يونايتد مباراته أمام بيرنلي بالتشكيل التالي:-



