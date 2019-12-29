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تشيلسي يقلب الطاولة على أرسنال ويحسم ديربي لندن بثنائية في البريميرليج

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:11 م
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ارسنال وتشيلسي
ارسنال وتشيلسي
أحمد عصام
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نجح فريق تشيلسي في تحقيق الفوز على فريق أرسنال بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة تشيلسي ضد أرسنال :-
وسجل اللاعب الجابوني ايميريك اوباميانج هدف فريق أرسنال الوحيد في الشوط الأول من اللقاء، بينما تعادل جورجينيو في الدقيقة 83 من الشوط الثاني، واحرز الإنجليزي الشاب تامي ابراهام هدف الفوز للبلوز في الدقيقة 87 قيل نهاية المباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف فريق أرسنال عند المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز :-
ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 52 نقطة وبفارق 10 نقاط عن فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني والذي فاز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن بالأمس.

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