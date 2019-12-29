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المدافع الأرجنتيني فيتور ينضم لفريق ضمك السعودي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:08 م
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المدافع الأرجنتيني فيتور
المدافع الأرجنتيني فيتور
وكالات عربي
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أعلن نادي ضمك السعودي اليوم الأحد رسميا عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني سيرخيو فيتور لمدة ستة أشهر قادما من نادي راسينج كلوب الأرجنتيني على سبيل الإعارة.

وذكر ضمك في بيان عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأرجنتيني سيرخيو فيتور أول صفقات ضمك الشتوية".

ووصل المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر /30 عاما/ إلى مطار أبها الدولي الجمعة الماضي تمهيدا لتوقيع عقده مع ضمك.

ويتذيل ضمك جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد سبع نقاط فقط بعد مرور 13 جولة من الدوري.
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الكلمات المفتاحية

ضمك المدافع الأرجنتيني فيتور

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