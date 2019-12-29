المدافع الأرجنتيني فيتور ينضم لفريق ضمك السعودي

أعلن نادي ضمك السعودي اليوم الأحد رسميا عن تعاقده مع المدافع الأرجنتيني سيرخيو فيتور لمدة ستة أشهر قادما من نادي راسينج كلوب الأرجنتيني على سبيل الإعارة.





وذكر ضمك في بيان عبر حسابه الرسمي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "الأرجنتيني سيرخيو فيتور أول صفقات ضمك الشتوية".





ووصل المدافع الأرجنتيني البالغ من العمر /30 عاما/ إلى مطار أبها الدولي الجمعة الماضي تمهيدا لتوقيع عقده مع ضمك.



