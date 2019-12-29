أونلاين YALLA SHOOT: مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش ليفربول beIN LIVE صلاح

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يقدم ليفربول آداء استثنائيًا هذا الموسم، حيث حقق الريدز أول لقب له في قطر البلد المنظم بفوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف كما حصل النجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب. تمكن ليفربول من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي كما توج أيضًا بكأس السوبر الأوروبي. يمر الحمر بموسم فريد من نوعه، حيث لم يتعثر سوى مرتين الأولى كانت بالتعادل والثانية خسارة بنتيجة ثقيلة، حيث خسر بخماسية نظيفة على يد أستون فيلا عندما لعب بالفريق الثاني وذلك بسبب سفر كل نجومه إلى قطر لخوض بطولة كأس العالم للأندية. أما عن مشاركته في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيتصدر ليفربول مجموعته برصيد 13 نقطة وقد خسر من نابولي في إيطاليا وتعادل معه على أرضه الآنفيلد.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : جيمس ميلنر - فيرجيل فان دايك - جو حوميز - ترينت أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - جوردان هندرسون - نابي كيتا

خط الهجوم : ديفوك أوريجي - روبيرتو فيرمينو - شيردان شاكيري

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