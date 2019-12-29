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كلوب: سيخسر ليفربول يوما ما

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:04 م
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كلوب
كلوب
وكالات
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قام المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب،  بالعقلية التي يتميز بها لاعبوه، مُشيرًا إلى أن الريدز ينتظره تحديات كبيرة للغاية.

وصرح المدرب الألماني للموقع الرسمي لليفربول :"اللاعبون يتمتعون بعقلية ممتازة ويجيدون التعامل مع أية ضغوطات، إنهم يعرفون متى يجب عليهم تهدئة إيقاع اللعب ومتى ينطلقون بكل حماس وقوة إلى الأمام".

وأكمل :"تنتظرنا تحديات كبيرة للغاية في الفترة المقبلة، وهدفنا هو الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، ولكي نحقق ذلك علينا أن نكون جاهزين لكل التحديات التي تفرض علينا، أستطيع أن أقول أن التراخي غير موجود في قاموس هؤلاء اللاعبين".

وأضاف :"بالطبع لن نتمكن من الفوز في كل المباريات، وسيأتي يوم نتعرض فيه للهزيمة بكل تأكيد، لن يكون ذلك نتيجة تقصير من جانبنا، وإنما سيعود لجودة المنافس. عندئذ لن نبحث عن الأعذار، حتى وإن كانت موجودة بالفعل".

وتابع :"يجب أن ننتهز الفرص التي تسنح لنا، كما فعلنا في كأس العالم للأندية وفزنا باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي، الآن أمامنا فرصة لتقديم عروض مميزة في الدوري الإنجليزي الحماسي والمثير، اللاعبون يقدمون مستويات مميزة للغاية منذ بداية الموسم، ونحن من نحدد كيف نريد أن نسير. نرى الضغط الواقع علينا كأمر إيجابي، ولقد تحدث جوردن هندرسون عن هذا الأمر كثيرًا في الموسم الماضي، وهو محق. يجب أن ننظر إلى هذا الضغط كفرصة لنا لتحقيق المزيد من الإنجازات".

واختتم :"النظر إلى الأمر من هذه الزاوية يدفعنا إلى الأمام وليس العكس. هكذا نتعامل مع الأمر في الفترة الحالية بغض النظر عن النتائج التي نحققها. سنواجه فريقًا قويًا للغاية اليوم، وأتوقع أن تكون المباراة مثيرة وممتعة".
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