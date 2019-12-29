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توفير أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:04 م
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أتوبيسات حدائق أكتوبر
أتوبيسات حدائق أكتوبر
أحمد الشيخ
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قال المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم توفير 8 أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان، لخدمة سكان مدينة حدائق أكتوبر والمترددين عليها، وذلك بالتنسيق مع الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي  بالمدينة.

وأضاف أنه سيتم التشغيل التجريبي للأتوبيسات لمعرفة مسارات السير المناسبة للسكان، ومدى رضائهم عن الخدمة المقدمة وكيفية تطويرها، مشيراً إلى أنه سوف يتم تشغيل 6 أتوبيسات في الفترة الصباحية، وأتوبيسين سيعملان في الفترة المسائية، وذلك في إطار توفير وسائل نقل مناسبة وآمنة بالمدينة.

جدير بالذكر أنه حضر إجراءات تسليم الأوتوبيسات المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، ومسئولو جهاز المدينة وممثلو الشركة الإنجليزية للنقل الجماعي بالمدينة.​
توفير أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر
توفير أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر
توفير أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر
توفير أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر
توفير أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر
توفير أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر
توفير أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر
توفير أوتوبيسات نقل جماعي بالمجان لخدمة مدينة حدائق أكتوبر
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مجتمعات حدائق أكتوبر المجتمعات العمرانية اتوبيسات حدائق أكتوبر

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