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كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف أنطوي رابط ماتش بيراميدز

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:59 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر لمباراة براميدز ضد المصري في الكونفدرالية الأفريقية في مباراة نارية بين فريق المصري البورسعيدي ونظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ضد المصري في دوري أبطال إفريقيا:-

من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد المصري في دوري أبطال إفريقيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

بث مباشر مباراة بيراميدز ضد المصري في دوري أبطال إفريقيا:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة المصري ضد بيراميدز على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة المصري ضد بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش المصري ضد بيراميدز، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة المصري ضد بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، يلا شوت Yalla Shootمباراة المصري ضد بيراميدز، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف.

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