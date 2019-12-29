كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة بيراميدز والمصري بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف أنطوي رابط ماتش بيراميدز

بث مباشر لمباراة براميدز ضد المصري في الكونفدرالية الأفريقية في مباراة نارية بين فريق المصري البورسعيدي ونظيره بيراميدز، مساء اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز ضد المصري في دوري أبطال إفريقيا:-

من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت السعودية، والساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ضد المصري في دوري أبطال إفريقيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة On sport، وTime sport, المالكين لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري المصري.

بث مباشر مباراة بيراميدز ضد المصري في دوري أبطال إفريقيا:-

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