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live| يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر كورة لايف yalla-shoot هدف صلاح

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 06:01 م
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بوابة الفجر
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يلا شوت الاسطورة بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر كورة ستار بدون تقطيع bein sport تنطلق مباراة الجولة 20 فى البريميرليج الإنجليزى مساء يوم الأحد 29/12/2019، ويستضيف فريق ليفربول منافسه وولفرهامبتون فى صدام نارى على ملعب آنفيلد، ويأمل ليفربول فى مواصلة تحقيق انتصاراته بالمنافسة، بينما يطمح وولفرهامبتون فى كتابة أفضل ختام له فى هذا العام وتحقيق الفوز  مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اون لاين yalla shoot.

يلا شوت بث مباشر ليفربول وولفرهامبتون
الاسطورة تابع لايف ليفربول بث مباشر ،ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة من تحقيق الفوز فى 17 مباراة والتعادل فى لقاء وحيد ولم ينهزم فى أى مواجهات حتى الأن، كما يذكر أن له مباراة مؤجلة أمام فريق وست هام فى الجولة قبل الماضية بسبب انشغاله بمنافسة بطولة كأس العالم للأندية التى نجح فى حسم التتويج بها على فريق فلامنجو البرازيلي بنتيجة 1-0، وكان ليفربول قد حقق الفوز فى لقاء الجولة الماضية على مضيفه ليستر سيتي برباعية نظيفة دون رد بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون الاسطورة اون لاين yalla shoot.

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون مباشر بدون تقطيع، ويحل فريق وولفرهامبتون بالمركز السادس برصيد 30 نقطة، حيث حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 9 مباريات وخسر فى 3 أخرين ، وكان الفريق قد حقق مفاجأة مدوية فى مباراة الجولة الماضية بالفوز على فريق مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 كورة ستار ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر .

موعد لقاء الليفر ضد ولفرهامبتون وقنواته الناقلة
المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة
ليفربول – ولفرهامبتون أنفيلد رود الأحد 29 ديسمبر 2019،
2 جمادي الأول 1441،
18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية أنتوني تايلور beIN SPORTS HD2

 

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